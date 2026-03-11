タレントの中川翔子（40）が、自身の妊活や出産、育児の体験を描いたコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエストママLV.1』（宝島社）を5月1日に発売する。2025年9月末に双子の男の子を出産して以降、初となる書籍となる。【写真】「ふたごのインスタ日記がなんと」中川翔子のコミックエッセイ中川はタレント、歌手、声優、イラストレーターとして幅広く活動。近年は妊活や出産、子育てに関する発信も注目を集めており、SNS