＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】62キロ小兵、巨漢力士を“秒”でゴロン62キロの小兵ベテラン力士が、19歳年下の巨漢力士に“伝家の宝刀”で快勝。電光石火の早業にファンも「速すぎて見えない」「技ありすぎる」と驚嘆した。序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）と序二段九十九枚目・大志翔（追手風）の一番。36歳のベテラン宇瑠寅は身長165.3センチ、体重62.5キロの小柄な体格の力士だ。対