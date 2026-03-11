俳優・草川拓弥の快進撃が続いている。フジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』(4月8日スタート、毎週水曜22:00〜)に出演することが11日に発表され、連続ドラマ7クール連続出演となることが明らかになった。1月クールだけで3作品に出演するなど、いま最も勢いのある若手俳優の一人。今作では瀧内公美演じる官僚の後輩でありパートナーという役どころで、緊迫した事件の中で“ほっとする存在”を演じる。草川拓弥今作は、日本社会に潜む“