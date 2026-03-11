「ケンミン特捜班」のコーナーです。皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りなどをFBSが取材します。今回は、匿名希望の方から情報が寄せられました。 『豊前市にタンチョウヅルが来ていますよ』タンチョウヅルは国の特別天然記念物に指定されている貴重な鳥で、生息域は北海道東部とされますが、九州にやって来ることがあるのでしょうか。さっそく、現場に向かいました。■奥村三枝記者「福岡県豊前市にタンチョウ