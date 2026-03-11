50歳以上でタンパク質が足りている人は少ない 日本人のタンパク質摂取量は、ここ20年あまりで減少し続けています。高度成長期には食事量が増え、1995年には1日当たり平均81.5gと過去最高に達しました。2000年頃までは平均80g前後を維持していましたが、その後は急激に減少し、2019年には平均71.4gまで落ち込んでいます。これは、戦後間もない1950～1960年代とほぼ同じ水準です。 厚生労働省が定める推奨量では、18歳以