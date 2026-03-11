3月11日で東日本大震災から15年です。福岡県職員として当時、被災地に赴いた肥後孝さん（57）は、NPO法人「日本九援隊」を立ち上げ、15年にわたり全国の被災地にボランティアを派遣してきました。活動の中で見えてきた課題とは。 災害ボランティアに取り組む、NPO法人、日本九援隊の肥後孝理事長。現職の福岡県職員でもあります。肥後さんは東日本大震災が起きた2011年、県職員として宮城県東松島市に派遣されました。発見され