ホワイトハウス湾岸諸国のミサイル不足を懸念 ホワイトハウスが湾岸諸国のミサイル不足を懸念しているとCBSが報じている。 湾岸諸国のイランに対するミサイルが危険なほど不足しており、米国に物資を要請しているが必要な速さで供給が進んでいない状況。