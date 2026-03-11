米政権イスラエルに対しイラン石油施設への攻撃停止を要請 トランプ米政権内からの批判を受け、米国はイスラエルに対しイランの石油施設への攻撃を停止するよう求めた。WSJが報じている。 米政府は最近のイスラエルによるイランのエネルギー施設への攻撃は「不愉快」だと伝え、米国が承認しない限り攻撃しないよう求めた。