東京駅一番街地下1階にある「東京ラーメンストリート」に、またひとつ通好みの名店がやってきた。熊本県人吉市の老舗「好来ラーメン」が2026年3月5日から7月26日までの期間限定でオープンした。これは全国のご当地ラーメンを期間限定で招く企画「ご当地ラーメンチャレンジ」の第2弾。直前まで営業していた「みそきん」の跡地を引き継ぐ形での出店となる。「好来ラーメン」は1958年創業。熊本県人吉市で65年以上暖簾を守り続けてき