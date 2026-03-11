きのうは関東地方北部で大雪となり、栃木県の宇都宮では一時12センチの積雪を観測しました。きょうは高気圧に覆われて、全国的に晴れ間が戻りそうです。【朝の冷え込み強まる】けさは各地で朝の冷え込みが強まっています。特に、きのう雪が降った関東地方北部で氷点下の冷え込みとなっています。宇都宮など、まだ雪が残っているところがありますので、路面の凍結などにお気をつけください。【きょうも関東甲信地方でにわか雨・にわ