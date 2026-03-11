ドジャースの佐々木朗希＝3日（ロイター＝共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは10日、各地でキャンプが行われ、ドジャースの佐々木はアリゾナ州グレンデールでホワイトソックス相手のマイナー戦に先発して4回を投げ、9三振を奪って1安打無失点だった。アストロズの今井はブルペンで16球を投じ、パドレスの松井も約30球を投げた。オープン戦の日本選手出場はなかった。