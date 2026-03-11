◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)侍ジャパンは8回、31分間にわたる怒とうの攻撃で一挙9点のビッグイニングを作りました。日本はプール最終戦となるチェコ戦。すでに1位通過を決めている日本は、前の試合から大谷翔平選手や鈴木誠也選手をスタメンから外し、野手は6人を入れ替えてのぞみますが、7回までランナーを出しながらもなかなか好機を生かせません。先制点がほしい