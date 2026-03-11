UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アタランタとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、3月11日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW