JR西日本の特急「サンダーバード」は、北陸本線を走っていた「雷鳥」の後継列車のため、雷＝サンダー、鳥＝バードと単純に置き換えた言葉による命名なのではないか？との憶測が絶えない。日本生まれの鉄道英語、アルファベット表記について、都立高校の英語教師だった旅行作家が解説しよう。※この記事は、野田隆『鉄道で親しむ英語』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。列車名を英訳する日本の鉄道の特徴のひとつに