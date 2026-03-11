オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月10日にグループステージ（GS）の全日程が終了。決勝トーナメントに進む８チームが出揃った。ニルス・ニールセン監督が率いるC組の日本は、堂々の３連勝で首位突破。準々決勝でA組３位のフィリピンと対戦する。その日本と同じく３連勝を飾り、大会連覇＆最多10度目の優勝を目ざすB組１位の中国は、C組を２位通過した台湾と４強入りをかけて激突する。中国メディ