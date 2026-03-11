チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが10日に行われ、ニューカッスル（イングランド）とバルセロナ（スペイン）が対戦した。今大会、ニューカッスルはリーグフェーズを4勝2分2敗の勝ち点「14」で終え、12位に入った。ラウンド16へのストレートインは叶わなかったものの、決勝トーナメントプレーオフではカラバフ（アゼルバイジャン）を2戦合計9−3で粉砕。勢いに乗って、ラウン