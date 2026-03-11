Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する、 11日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深2：08）は、お笑い芸人のみなみかわ、新山（さや香）が参戦し、ヒンディー語の「0〜10」覚えるまで終われない“暗記デスゲーム”が開幕する。【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘お題となる「シューニャ・エーク・ドー・ティー