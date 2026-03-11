乃木坂46・梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート毎週火曜MBS：深0：59、TBS：深1：26）のポスタービジュアル、追加キャストが解禁された。【組写真】31日スタート『失恋カルタ』追加キャスト作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』（絵札はイラストレーターのたなかみさき氏の書き