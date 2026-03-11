国立博物館や美術館の展示事業に収入目標が設定された。目安を下回る場合は再編の対象になりうることも示されているが、この「再編」に「閉館」も含まれるのかをめぐり、見解の相違も見られる。【映像】稼げない博物館は淘汰される？財務省の回答きっかけは先月末に文科省が発表した中期目標だ。国立博物館や美術館の展示事業において、自己収入額の割合が4割を下回っているなど、社会的に求められている役割を十分果たせてい