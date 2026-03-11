優のさとうほなみ（36）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の柄本時生（36）とともにビジュアルモデルを務めたアパレルブランド「MONSTROUSA（モンストローサ）」と手塚プロダクションによるコラボレーション企画「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」の写真を公開し、反響を呼んでいる。【画像】いいショットすぎる…！物語に出てきそうな柄本時生＆さとうほなみ同企画は、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』や『ブラック・