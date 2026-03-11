1986年（昭61）に社会人の阿部企業の監督として都市対抗に初出場、日本選手権準優勝の結果を出し、在任中に急逝された恩師の田内逸明さんへ義理を果たした思いもあった。いろいろあった会社ともひと区切りをつける意味で監督を退任した。やるべきことはやり切った思いがあったから、監督という立場に未練はなかったし、野球に関わるつもりもなかった。松山に帰って、仕事をしっかり頑張ろうと就職した。田内さんの教え子が佐川