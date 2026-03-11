あきんどスシローは11日より、通常税込180円から販売している「活〆桜鯛」を150円からの価格で販売する。また、脂のり抜群の「ジャンボとろサーモン」が110円からの価格で登場する。すべて税込み。【画像】どっしりボリュームのある“生”寿司一度も冷凍されることなく生のまま納品され、店舗で皮引きと切りつけを行うことで鮮度の良い状態で楽しめる。「ジャンボとろサーモン」は、とろける脂が口いっぱいに広がるサーモンの