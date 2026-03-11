アップルが第2世代の「MacBook Neo」で大幅なアップグレードを予定しているようです。 アナリストのミンチー・クオ氏によれば、2027年に発売される次期MacBook Neoには「タッチスクリーン」が搭載されるとのこと。なお、Macとして最初にタッチスクリーンを搭載するのは、2026年後半に発売される次期「MacBook Pro」になると指摘しています。 クオ氏によれば、次期MacBook Neoには「A19 Pro」チップや12GBのメモリが搭載