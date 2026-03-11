ジャスティン・ビーバーが訪れたとして知名度を上げたラーメン店「銀座八五（ぎんざ・はちごう）」が10日、公式Xを更新。同店の名前を使った店舗展開に対し、注意喚起を行った。同店は、ジャスティン・ビーバーが2022年11月の来日時に訪れ、タレを使用せず食材のうまみを凝縮した繊細な中華そばを堪能。フレンチ出身の店主による上品なスープが特徴として知られる。同店は「現在、国内外の一部の店舗やSNSにおいて、『銀座八五出