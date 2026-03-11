「いい打席もありますし、悪い癖が出たり、悪い打席も多い。両方とも極端に出ているのかなと思います」。ロッテの小川龍成は、開幕スタメン、レギュラーを目指し、今を必死に生きている。小川は“低くて強いライナー性の打球”を意識している中で、都城春季キャンプでは、「強さは出てきたかなと思うので、あとは確率を上げて、少しフォームの部分も変えている部分があるので、しっかり馴染ませてもっと質の良いバッティング