目の前には生々しい光景が広がっていた。グニャグニャに折れ曲がった数十本の鉄筋、外部にさらけ出された黒焦げの内壁、間断なく立ちのぼる無気味な白い煙……。本誌記者が見た、爆発事故を起こした直後の福島第一原発（福島県双葉郡）の惨状だ。３月11日で、２万人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災の発生から15年が経つ。現在でも、被災地が完全に復旧したとはとても言い難い未曽有の災害だ。記者は震災発生直後に、た