【モデルプレス＝2026/03/11】櫻坂46が、3月11日に14thシングル『The growing up train』をリリース。モデルプレスでは、今作の活動をもってグループを卒業することを発表した二期生の武元唯衣（たけもと・ゆい／23）にインタビューを実施。卒業を決意した際のリアルな心境から、激動の7年半を振り返った今の思いなどを語ってもらった。【写真】櫻坂14thシングル表題曲センター＜フォーメーション＞◆武元唯衣、BACKS曲センター・