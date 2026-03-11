いつの時代も「嫁姑問題」は尽きません。会うたびに細かく口を出す姑に限界がやってきた嫁のとった対策とは――。今回は、義母からの口出しで悩んでいた友人の体験談を紹介します。 家事が完璧な義母に手伝いを申し出ると…… 正月の帰省や誕生日などのイベントで、たびたび義実家に顔を出す私たち夫婦。 義母はとにかく家事ができる人で、いつ行っても家はピカピカ、食事はいつも豪華な手料理がふるまわれます