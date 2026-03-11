俳優の高橋駿一(37)が10日、自身のSNSで「の度離婚いたしました」と報告した。 【写真】抜群の運動神経を生かした「鬼滅の刃」冨岡義勇役 「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と書き出した高橋は「私事ではございますが。この度離婚いたしましたことをご報告いたします。それぞれの人生を歩んでいくことになりました。」とつづった。「今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります。何卒、変わらぬ