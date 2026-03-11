女優の草刈民代(60)が9日、自身のインスタグラムを更新。夫で映画監督の周防正行氏(69)と結婚30年を迎えたことを報告した。2人は周防監督がメガホンをとった96年の映画「Shall we ダンス?」で草刈が主演を務めたことが縁で結ばれた。 【写真】少し緊張していますね～30年前の結婚式での2ショット 「今日は結婚記念日。」と投稿。「30年前の今日、結婚式を挙げました。」と記し、紋付袴姿の周防監督と白無垢姿の草刈と