柏内定を勝ち取った古谷柊介「レイソルは僕にとって大切なクラブ」柏レイソルが3月6日、東京国際大学のMF古谷柊介（新4年）が2027年から加入および、2026年JFA・Jリーグ特別指定選手に承認されたことを発表した。「僕にとってレイソルは『大きな夢をもらったチーム』。だからこそ、この黄色のユニフォームを着ることができて本当に嬉しいです」古谷は千葉県出身で柏レイソルは地元のクラブ。小さい頃から父と三協フロンテア柏