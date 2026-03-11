東日本大震災から１１日で１５年を迎えた。福島第１原発事故で閉業した老舗「松本屋旅館」が、９月にも営業を再開することになった。４代目主人の今野秀則さん（７８）が建物の公費解体を見送り、その後リフォーム。再開後は宿泊やランチを始める予定だ。福島県浪江町津島地区は震災直後に全域が帰還困難地域に指定され、一部解除後も全体の面積の１・６％しか立ち入ることができない。現在の居住人口も１４００人から１９人へと