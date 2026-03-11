◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９−０チェコ（１０日・東京ドーム）既に８強進出を決めている侍ジャパンが、１次ラウンド最終戦に臨み、８回の猛攻でチェコを振り切った。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、準々決勝からのキーマンとして阪神勢の２人の名前を挙げた。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊村上に最後の最後に満塁弾が飛び出した。主軸に座りながら結果が伴わず、重苦しい雰囲気の中で野球をやっていたと思う。少しでも気