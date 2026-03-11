２０１１年の東日本大震災で被害を受けた宮城県南部の沿岸部のサッカー環境を改善しようと、一人の元Ｊリーガーが活動を続けてきた。ベガルタ仙台、モンテディオ山形やタイリーグで活躍した大久保剛志さん（３９）は２３年４月に出身チームの岩沼西サッカースポーツ少年団を引き継ぐ形で「ＹＵＫＩＦＯＯＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ（ユキ・フットボール・アカデミー）」を設立。少子化や震災の影響でチームが減少。年々プレー