元格闘家の魔裟斗と、妻でタレントの矢沢心がそれぞれＳＮＳを更新。ＷＢＣのチェコ戦を観戦した夫婦ショットなどを公開した。矢沢は１０日、自身のインスタグラムを更新。「Ｍａｓａｔｏさんの誕生日を東京ドームで。５日間だけは３歳差お誕生日おめでとう」と記し、４７歳の誕生日を迎えた魔裟斗とワールドベースボールクラシックを観戦した夫婦ショットを投稿。「尊敬と愛を込めてあなたと過ごす時間が私の宝物です