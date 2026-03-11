ウクライナのゼレンスキー大統領は、中東情勢の緊迫化などを受け、延期となっているウクライナ和平に向けたアメリカ・ロシア・ウクライナの3者による実務者協議について、来週にも開催される可能性があるとの認識を示しました。ゼレンスキー大統領は10日、記者団に対し、10日と11日に予定されていた3者協議がアメリカ側の決定で延期されたと明らかにしました。その上で、次回の3者協議はアメリカ側の提案として、スイスかトルコで