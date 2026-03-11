高市早苗首相は9日、石川県知事選の馳浩氏の現地応援について、「不適切だったとは思っていない」と答弁。高市首相は先月28日の夕方、イラン攻撃が発生した直後のタイミングに空路で金沢入り。知事選などの地方選挙で首相自身が応援演説に行くのはまれだ。終了後は新幹線で官邸に戻った。 官邸に到着後、およそ30分後には関係閣僚を集めて国家安全保障会議の開催にあたった。だが、攻撃開始から7時間以上が経過し、中東では主要都