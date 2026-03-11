中国の全国人民代表大会が開幕し、注目の経済成長率の目標が引き下げられた。深刻化するデフレの出口が見えない中国経済。今後懸念される“信用危機”とは？【写真を見る】「日本の30年前と似てきている」中国で深刻化するデフレで“信用危機”も？中国で人気が高まる「倒産車」中国東部・江蘇省の自動車販売会社。店頭に並ぶのは“AIを搭載した新車”ばかりだが、どれも破格の値段だ。自動車販売会社・社長「23万元（約506万円）