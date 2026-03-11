おうちに帰ってきて宿題を始めたお姉ちゃん。そんなお姉ちゃんの隣には、真剣に宿題をするお姉ちゃんを見守るわんちゃんの姿が。 遊んでもらおうとそばで見守っていたものの、待ちきれなくなってしまうわんちゃんの光景が可愛いと43万再生を超える話題となっています。 投稿には、「しっかり見守っていますね」「すごく可愛いです♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 宿題をするお姉ちゃんの様子を見に来たらき