日本打線を抑えたサトリアの快投に大きな拍手が送られた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドC組の戦いが終了。3月10日には東京ドームでC組最終戦となる、日本代表対チェコ代表の試合が行われた。ここまで3連勝中の侍ジャパンが終盤まで無得点と攻めあぐねながらも、8回に大量9点を奪い9-0で勝利を飾っている。【動画】サトリアの幻惑投球が炸裂…岡本和真を三振に斬る場面をチェックトーナ