台湾は惜しくも1次ラウンド突破を逃したが、日本のファンの心を動かした(C)Getty Images野球世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月5日の開幕以降、各試合で大きな盛り上がりをみせている。東京ドームで5日に行われた台湾代表対オーストラリア代表は平日昼のゲームにも関わらず4万人を超える大観衆で埋め尽くされ注目を集めた。【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーン