3月9日、フジテレビが4月改編の内容を発表した。テーマに「FUJI FUTURE UPDATE」が掲げられている通り、夜19時から23時のゴールデン・プライムタイムの内容は40%を超える改編となる。【写真】谷原章介と6人の子どもを育てる元タレントの妻隔週ごとの“拡大版”も定着「月曜20時の『呼び出し先生タナカ』が終了し、ゲーム系のバラエティ番組が始まります。火曜にはメイプル超合金のカズレーザーさんとニューヨークさんによる2時間