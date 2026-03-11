レッズのエース、ハンター・グリーン（26）が10日（日本時間11日）、右肘から骨片（ボーンチップ）を除去する手術を受けることについて米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。球団は、7月の復帰を期待している。レッズは先週後半、グリーンに複数回の画像診断（検査）を受けさせたことを明らかにし、グリーン本人はその時点で、肘の骨棘（ボーンスパー）とは以前から付き合ってきたが、尺側側副靱帯（UCL）