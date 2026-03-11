中東情勢の悪化を受け、日本時間の11日、退避を希望する日本人を乗せた政府チャーター機の第3陣がサウジアラビアとUAE（アラブ首長国連邦）をそれぞれ出発しました。外務省によりますと午前2時半ごろ、サウジアラビアのリヤドから日本人などを乗せたチャーター機が出発しました。11日午前、日本に到着する予定です。また、UAEのドバイからも午前4時、日本人などを乗せたチャーター機が出発し、午後、日本に到着する予定です。中東