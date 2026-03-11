BLACKPINKのジェニーが衝撃的なスタイリングを披露し、唯一無二のカリスマ性で魅了した。ジェニーは最近、自身のインスタグラムに「seagreengirl」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】ジェニー、ほぼ丸見えの“あみあみ”衣装公開された写真は、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」のファッションショーで撮影されたオフショットだ。ジェニーは、ビーズ装飾が施された精巧