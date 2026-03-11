岐阜県羽島市の国道で先月、無免許運転で追突事故を起こし相手にけがをさせたにも関わらずそのまま逃げたとして、男が逮捕されました。逮捕されたのは、埼玉県春日部市のアルバイト・大金祐輔容疑者(37)です。大金容疑者は先月22日夜、羽島市竹鼻町の国道で無免許で乗用車を運転中、赤信号で停車中のトラックに追突し運転手の男性にケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。トラックの運転手の男