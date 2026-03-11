余裕しゃくしゃくだった。ヒーローインタビューを終え、なじみの記者たちに改めて囲まれた南井克巳騎手（引退）。皐月賞の先に待つダービーへの思いを聞こうか、とペンを取った報道陣の機先を制するように、こう早口でまくし立てた。「4−4だって。いやあ痛い。10Rは荒れると思っていたんだよ。買えない時に限って来るんだから…」。ぽかんとする記者、すぐに意味を読み取って苦笑する記者…。もちろん競馬の話ではない。当時