突然の大雪でスリップ事故発生国土交通省 磐城国道事務所は2026年3月10日、公式SNSを更新。いわき市内の国道49号で事故が発生したと報告しました。一体なにがあったのでしょうか。国道49号は福島県いわき市から福島県を横断する形でJR新潟駅北東付近までを結ぶ道路です。【画像】「ええぇぇ…」 これが「事故現場」です！ 画像で見る福島県では、磐越道とともに県を大横断する主要ルートを担っており、浜通りにあるいわ