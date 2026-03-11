“53年ぶり復活”の「鼻」がイイ日産「フェアレディZ」は、日本を代表するスポーツカーとして長く愛されてきたモデルです。2026年1月の東京オートサロンではマイナーチェンジ版が披露され、発売を前に大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（70枚）初代の登場は1969年。ロングノーズ・ショートデッキという伝統的なプロポーションを受け継ぎながら