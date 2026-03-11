アメリカ・ホワイトハウスの報道官は10日、イランへの軍事作戦について、「トランプ大統領が軍事目標の達成を判断した時点で終了する」との考えを改めて示しました。アメリカ・レビット報道官：最終的には、最高司令官が軍事目標が完全に達成され、イランが完全かつ無条件の降伏状態にあると判断した時点で作戦は終了する。レビット報道官は、イランへの軍事作戦で政権が掲げるミサイル能力の破壊や海軍のせん滅、核開発の阻止など